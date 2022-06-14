Франция

Наразі подробиці такого рішення не розголошуються.

Бордо перевели до третього дивізіону Франції. Про це повідомляє Get French Football News.

За інформацією джерела, таке рішення було ухвалено французьким футбольним фінансовим органом DNCG, який провів зустріч із власником клубу Жераром Лопесом.

Подробиці такого рішення поки не розголошуються, але зазначається, що Бордо має сім днів для подання апеляції.

Нагадаємо, за "жирондинців" виступає український півзахисник Данило Ігнатенко і клуб хотів його зберегти на майбутній сезон.

За підсумками минулого сезону Бордо посів останнє 20 місце у турнірній таблиці Ліги 1 та вилетів до другого дивізіону.