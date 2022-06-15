Франция

Французький клуб очікує на новий проєкт власного розвитку.

Французький Марсель за підсумками цьогорічного розіграшу Ліги 1 посів другу сходинку в турнірній таблиці, завдяки чому забезпечив собі виступи на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА на наступний рік.

Для подальшого розвитку власного проєкту "провансальцям" знадобилося кадрове підсилення в вищій керівній ланці, заради чого вони домовилися про співпрацю з відомим у минулому іспанським скаутом Хав’єром Рібалтою.

Раніше 41-річний функціонер обіймав посаду у відділах пошуків гравців у італійських Торіно та Мілані, після чого пішов на підвищення до посади головного скауту в Новарі, Ювентусі та Манчестер Юнайтед.

Після відходу з стану "Червоних дияволів", Рібалта розпочав адміністративну діяльність в одній із команд країни-окупанта, але в квітні 2021 року все ж таки переїхав на аналогічну посаду в Пармі, де й працював до завершення цього сезону.

У Марселі Хав’єр буде продовжувати займатися виконанням обов’язків технічного директора, де знову матиме досвід співпраці з Пабло Лонгорією, як і свого часу в Ювентусі.

До речі, найбільш відомим підписанням у якості скауту для Рібалти є угода з португальським півзахисником Бруну Фернандешем, який наразі виступає в складі Манчестер Юнайтед, а ще 10 років тому перейшов до Новари всього за 40 тис євро.