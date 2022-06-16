Франция

Бельгійський хавбек залишив Боруссію Дортмунд на правах вільного агента.

Центральний півзахисник Аксель Вітсель, який залишив дортмундську Боруссію на правах вільного агента, може продовжити кар'єру у французькій Лізі 1.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у підписанні 33-річного бельгійця серйозно зацікавлений Марсель.

Французький клуб, який наступного сезону виступить у Лізі чемпіонів, веде переговори з Вітселем про перехід і запропонував йому контракт до літа 2024 року.

За інформацією джерела, переговори між Марселем та досвідченим футболістом перебувають на просунутій стадії.

Минулого сезону Аксель Вітсель провів за Боруссію Дортмунд 41 матч у всіх турнірах, в яких він забив два голи і заробив п'ять попереджень.