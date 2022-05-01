Германия

Футболіст повідомив про свій відхід.

Півзахисник дортмундської Боруссії Аксель Вітсель вирішив залишити клуб влітку. Про це він повідомив після гри проти Бохума.

"Ми пропускаємо забагато голів, у цьому та минулому сезоні, ми повинні покращити це в наступному сезоні. Я сказав ми, але я не буду грати у Боруссії в наступному сезоні.

Я дуже щасливий, що грав тут на найвищому рівні чотири роки. Але мені сумно залишати клуб, у мене тут багато друзів і чудові одноклубники.

Я був тут чотири роки, це багато. Але, зрештою, це життя футболіста. Я з нетерпінням чекаю останньої гри, але мені теж буде дуже сумно", — цитує Вітселя Transfermarkt.

Футболіст також зауважив, що до рідної Бельгії не повернеться грати. Лос-Анджелес Гелаксі та Лос-Анджелес зацікавлені в тому, щоб його підписати.