Футболіст повідомив про свій відхід.
Вітсель, Getty Images
01 мая 2022, 16:28
Півзахисник дортмундської Боруссії Аксель Вітсель вирішив залишити клуб влітку. Про це він повідомив після гри проти Бохума.
"Ми пропускаємо забагато голів, у цьому та минулому сезоні, ми повинні покращити це в наступному сезоні. Я сказав ми, але я не буду грати у Боруссії в наступному сезоні.
Я дуже щасливий, що грав тут на найвищому рівні чотири роки. Але мені сумно залишати клуб, у мене тут багато друзів і чудові одноклубники.
Я був тут чотири роки, це багато. Але, зрештою, це життя футболіста. Я з нетерпінням чекаю останньої гри, але мені теж буде дуже сумно", — цитує Вітселя Transfermarkt.
Футболіст також зауважив, що до рідної Бельгії не повернеться грати. Лос-Анджелес Гелаксі та Лос-Анджелес зацікавлені в тому, щоб його підписати.