Франция

Португальський тренер дедалі ближче до посади.

Керівництво Лілля вирішило припинити співпрацю з головним тренером Жосленом Гурвеннеком, повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт із французьким фахівцем був розрахований до кінця наступного сезону, але у клубі вирішили перервати його дію зараз.

Зазначимо, що минулого сезону Ліллю вдалося пробитися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, але в чемпіонаті команда посіла 10 місце.

Напомним, что колишній головний тренер Шахтаря та Роми Паулу Фонсека близький до того, щоб очолити Лілль