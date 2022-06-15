Турция

Португальський фахівець може відновити тренерську кар'єру.

Колишній головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека незабаром може стати наставником Галатасарая. Про це повідомляє Ajansspor.

За інформацією джерела, представники турецького клубу вже вийшли на зв'язок із португальським фахівцем, щоб обговорити можливий контракт.

Також зазначається, що ідея запрошення Фонсекі йде від нового президента клубу Дурсуна Озбека.

За підсумками минулого сезону Галатасарай набрав 52 очки після 38 ігор і зайняв лише 13 місце у турецькій Суперлізі.

Раніше повідомлялося, що Фонсека близький до того, щоб очолити Лілль.