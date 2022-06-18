Франция

Португальський півзахисник перейде до табору парижан.

Парі Сен-Жермен активно працює над посиленням складу перед початком наступного сезону.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, парижани домовилися про перехід Вітіньї з Порту. Незабаром про угоду оголосять офіційно.

Зазначимо, що минулого сезону Вітінья провів 47 матчів на клубному рівні, відзначившись чотирма голами та п'ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, що УЄФА зацікавилася фінансовими порушеннями Парі Сен-Жермен на тлі переподпиання Мбаппе.