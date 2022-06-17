Франция

Італієць міг очолити чемпіонів Франції.

Парі Сен-Жермен продовжує знаходитись в пошуках головного тренера, оскільки керівництво клубу вкрай незадоволено роботою Маурісіо Почеттіно.

Французький клуб намагався підписати головного тренера Ювентусу Массіміліано Аллегрі, повідомляє Foot Mercato.

Тим не менш, тривалі переговори сторін ні до чого не призвали. Відмічається, що сам фахівець був відкритий до перемовин, але представникі тренера та клубу не змогли дійти до спільного знаменника.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ запропонували контракт Полю Погба.