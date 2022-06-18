Франция

"Провансальці" дуже активні вже на початку літньої трансферної кампанії.

Французький Марсель своєю активністю на ранньому етапі поточного літнього трансферного вікна вчергове доводить небезпідставність власних амбіцій щодо побудови нового проєкту.

Не дивлячись на сувору фінансову перевірку збоку місцевий очільників футбольної влади, "провансальців" продовжують працювати на підписанням нових виконавців.

Черговим підсиленням для команди Хорхе Сампаолі, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, уже найближчим часом може стати захисник Гавра Сулеймане Ісак Туре, який разом із своїм рідним клубом у минулому сезоні виступав у Лізі 2.

За цей футбольний рік 19-річний виконавець устиг провести 17 матчів.

Контракт француза івуарійського походження розрахований до 2027 року, а Марсель буде змушений заплатити за нього 7 млн євро.