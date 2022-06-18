Франция

Юний голкіпер Йелле ван Нек складе кокунерцію Стіву Манданда.

Воротар Брюгге Йелле ван Нек вирішив перебратися до французької Ліги 1 у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, 18-річний бельгієць перейде до Марселя.

Сторони погодили всі умови майбутньої угоди, яка буде розрахована на п'ять років. Незабаром про трансфер буде оголошено офіційно.

Нагадаємо, що за Брюгге виступає український захисник Едуард Соболь, який став автором найкращого голу своєї команди за підсумками минулого сезону.