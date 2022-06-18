Франция

24-річний футболіст може продовжити кар'єру у складі паризької команди.

ПСЖ контактує з Ренатом Санчешем, повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, ініціатором придбання є Луіш Кампуш, який раніше працював у Ліллі. Переговори просуваються швидко, незважаючи на домовленості Санчеша з Міланом.

24-річний футболіст погодив особистий контракт із Міланом, проте "россонері" не можуть домовитися про ціну з Ліллем.

У сезоні-2021/22 Санчеш провів 22 гри в Лізі 1: на його рахунку 2 голи та 5 результативних передач.