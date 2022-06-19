Франция

Крістоф Галтьє — головний претендент на те, щоб змінити Почеттіно на посту керманича діючого чемпіона Франції.

Маурісіо Почеттіно залишить посаду головного тренера Парі Сен-Жермен, проте, як і раніше, стоїть питання щодо нового керманіча парижан.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, керівництво ПСЖ планує наступного тижня розставити всі крапки над "і" у питанні нового головного тренера першої команди.

За інформацією джерела, керманич Ніцци Крістоф Галтьє був і залишається головним претендентом на те, щоб очолити паризький гранд.

Боси ПСЖ оптимістично налаштовані на переговорний процес зі своїми колегами з Ніцци.

Після того, як Галтьє підпише контракт із Парі Сен-Жермен, він схвалить трансфери Ренату Санчеша та Вітіньї.