Франция

Доля керівної посади французького клубу ввижається визначеною.

Нещодавно стало відомо про те, що головний тренер Ніцци Крістоф Галтьє погодив умови особистого дворічного контракту з Парі Сен-Жермен, який у свою чергу нещодавно припинив взаємини з аргентинським фахівцем Маурісіо Почеттіно.

55-річний французький фахівець свого часу на батьківщині мав досвід роботи в ролі асистента головного тренера в Марселі, Бастії, Сошо, Ліоні та Сент-Етьєні, у якому пізніше розпочав самостійний тренерський шлях.

Однак найбільшим успіхом Галтьє, безперечно, є чемпіонський титул Франції, який він здобув у позаминулому сезоні на чолі Лілля, після чого й перейшов на керівну посаду Ніцци, із якою ледь не опинився поза межами єврокубкової зони за підсумками цього сезону.

Оскільки до кінця поточної угоди з "орликами" у досвідченого фахівця залишалося ще два роки, то ПСЖ довелося сплатити Ніцці суттєву компенсацію в розмірі 10 млн євро, хоча й "червоно-сині" спочатку бажали розрахуватися з партнерами за переговорами 5 млн євро та одним зі своїх виконавців на додачу.

Таким чином, Галтьє знову поєднається в роботі зі спортивним директором Луїсом Кампосом, разом із яким і здобував перемогу в Лізі 1 на чолі Лілля.