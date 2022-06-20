Франция

Французький колектив тим часом не відмовився б від його продажу.

Сенегальській нападник Бамба Дьєнг приєднався до французького Марселя лише на початку цього сезону, однак уже за перший рік у складі "провансальців" відзначився вісьмома голами та трьома гольовими передачами в 36 зіграних матчах (1568 хвилин).

Окрім цього, виступаючи в складі збірної своєї країни на Кубку Африки, 22-річний футболіст здобув "золоті" медалі континентальної першості.

Однак суттєве переформатування проєкту Марселя ставить під серйозне питання подальше майбутнє цього виконавця в клубі.

Німецький Фрайбург звернувся до французької сторони із запитом щодо можливого трансферу гравця, однак представники Дьєнга відмовилися проводити перемовини в поточне трансферне вікно.

Тонкощі в цій ситуації полягають у тому, що власне керівники Марселя були б не проти продати свого футболіста задля збалансування фінансів під час активної кампанії перемовин, що розпочалася ще до прибуття Хав’єра Рібальти на посаду спортивного директора "провансальців".

У січні 2022 року Марсель оцінив Дьєнга в 10 млн євро + бонуси, коли до нього виявляли свій інтерес Ньюкасл та Бернлі.