Франция

Браян Хіль може перебратися до чемпіонату Франції.

Атакуючий півзахисник Тоттенгема Браян Хіль, котрий другу половину минулого сезону виступав на правах оренди за Валенсію, зацікавив клуб із французької Ліги 1.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, варіант із підписанням 21-річного іспанця розглядає Марсель.

Конкретних пропозицій Тоттенгему від французького клубу поки що не надходило. Можливий трансфер Хіля залежатиме від умов, які виставлять "шпори".

Нагадаємо, Браян Хіль перейшов у Тоттенгем із Севільї минулого літа за 25 мільйонів євро. У сезоні-2021/22 іспанський вінгер провів у всіх турнірах 37 матчів, у яких віддав 2 асисти.