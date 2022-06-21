Франция

Французький клуб хоче посилити лінію захисту за допомогою бельгійського захисника.

Джейсон Денайєр потрапив у сферу інтересів Ренна, повідомив Footmercato.

За його інформацією, за допомогою 26-річного футболіста Ренн хоче замінити Наіфа Агера, який перейшов у Вест Гем.

Угода Денайєра з Ліоном закінчується 30 червня цього року і повідомляється, що бельгійський гравець не продовжуватиме трудові відносини зі своїм нинішнім клубом.

Перехід до Ренна може стати хорошим варіантом продовження кар'єри центрального захисника. Однак зазначається, що останніми днями бельгієць перестав виходити на зв'язок з Ренном і доля угоди залишається невирішеною.

Минулого сезону Денаєр провів 21 матч, у яких забив три м'ячі і віддав одну результативну передачу.