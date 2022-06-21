Франция

Справа в тому, що в боротьбу за футболіста ввімкнулись гранди.

Талановитий нападник Реймсу Юго Екітіке зацікавив низку клубів, що ставить під сумнів його трансфер до Ньюкаслу.

20-річний футболіст зацікавив Баварію, мадридський Реал та Парі Сен-Жермен, які готові придбати права на Екітіке, повідомляє Lequipe.

Реймс вже прийняв пропозицію "сорок" щодо трансферу, але оточення француза не квапиться із прийняттям рішення, адже готові розглянути варіанти європейських грандів.

Відомо, що Ньюкасл запропонував Реймсу 36 млн євро за форварда, а також 10 млн у якості бонусів.

Раніше повідомлялось, що боротьбу за 19-річного виконавця веде також Боруссія Д.