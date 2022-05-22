Франция

Уго Екітіке найближчим часом визначиться зі своїм майбутнім.

Молодий нападник Реймса Уго Екітіке у літнє трансферне вікно може вирушити на підвищення до більш престижного європейського чемпіонату.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, очікується, що 19-річний француз змінить клубну прописку наступного літа.

За інформацією джерела, за Екітіке на цьому етапі основна боротьба відбувається між Ньюкасл Юнайтед та дортмундською Боруссією.

Найближчим часом футболіст визначиться зі своїм майбутнім і має зробити новий крок у своїй кар'єрі.

У поточному сезоні Екітіке провів 27 матчів, у яких йому вдалося забити 11 голів та віддати 5 асистів.