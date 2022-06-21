Аль-Хелаіфі відповів на критику з Іспанії.
нассер аль-хелаіфі, le parisien
21 червня 2022, 20:15
Після підписання Кіліаном Мбаппе нового контракту із Парі Сен-Жермен президенти Ла Ліги та Реалу звинуватили Нассера Аль-Хелаіфі у порушенні фінансового фейр-плей.
Сам функціонер відповів своїм критикам, заявивши про те, що вони теж "не святі".
"Вони кажуть, що Мбаппе залишився з нами виключно заради грошей. Нічого, що Реал запропонував Кіліану більше, ніж ми? Вони були готові потратити 170 млн євро, коли в нього залишалось півроку за контрактом", — розповів Аль-Хелаіфі для Le Parisien.
Нагадаємо, що раніше своє невдоволення діям ПСЖ висловив президент Ла Ліги Тебас, який збирався подати скаргу.