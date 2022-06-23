Франция

Проте із підписанням угоди ще доведеться зачекати.

Улітку 2016 року французький півзахисник Поль Погба амбіційно повернувся до складу англійського Манчестер Юнайтед, у якому мав змогу виступати ще на юнацькому рівні.

Проте демонструвати той рівень, який у 29-річного француза на той момент був у туринському Ювентусі, футболіст зрештою зміг не повсякчас, що в підсумку призвело до зростання рівня невдоволення ним збоку фанатів.

Зрештою, контракт гравця добіг кінця, тож він був змушений залишити розташування команди в пошуках нових викликів.

Той самий Ювентус зрештою скористався можливістю розпочати з ним перемовини про повернення, і, як повідомляє італійська преса, сторони вже встигли досягнути певної згоди.

Саме задля остаточного вирішення питань стосовного цього трансферу агенти Погба сьогодні, 23 червня, вирушать до Туріна, де проведуть фінальні перемовини із представниками "Старої Синьйори".

Проте власне проходження медичних тестів та остаточне підписання контракту заплановане не раніше за 5-8 липня.

У цьому сезоні Поль зіграв 27 матчів, збив один гол та віддав вісім гольових передач.