Угода із 27-річним словаком буде розрахована на п'ять років.
МІЛАН ШКРІНІАР, GETTY IMAGES
24 червня 2022, 11:59
Захисник міланського Інтера Мілан Шкрініар незабаром стане гравцем ПСЖ. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, французький клуб вже погодив контракт із 27-річним словаком, який буде розрахований на п'ять років. Зарплата футболіста становитиме близько 7,5 мільйонів євро на рік.
Також наголошується, що тепер справа за клубами, які поки що не можуть зійтись у ціні трансферу – французи пропонують 60 млн євро, а "нерадзуррі" хочуть 70.
Діючий контракт Мілана з клубом Мілан розрахований до літа 2023 року.
Минулого сезону Шкрініар провів 48 матчів, у яких забив чотири м'ячі.