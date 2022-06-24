Франция

Угода із 27-річним словаком буде розрахована на п'ять років.

Захисник міланського Інтера Мілан Шкрініар незабаром стане гравцем ПСЖ. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, французький клуб вже погодив контракт із 27-річним словаком, який буде розрахований на п'ять років. Зарплата футболіста становитиме близько 7,5 мільйонів євро на рік.

Також наголошується, що тепер справа за клубами, які поки що не можуть зійтись у ціні трансферу – французи пропонують 60 млн євро, а "нерадзуррі" хочуть 70.

Діючий контракт Мілана з клубом Мілан розрахований до літа 2023 року.

Минулого сезону Шкрініар провів 48 матчів, у яких забив чотири м'ячі.