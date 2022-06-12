Италия

Потенційним покупцям доведеться викласти чималу суму коштів.

Черговий вдалий сезон у складі міланського Інтера для центрального захисника Мілана Шкрініара став причиною для підвищеного інтересу стосовно нього збоку топ-клубів із решти європейських країн.

Зокрема, французький Парі Сен-Жермен має намір у найближчий час зробити пропозицію керівництву "змій" у розмірі 50 млн євро за трансфер 27-річного виконавця.

Італійська сторона радо вислухає будь-які побажання потенційних покупців відносно свого футболіста, контракт якого завершується через рік, однак приймати будь-яке рішення не буде квапитись.

Спочатку, за повідомленням італійського журналіста Ніколо Скіра, "нерадзуррі" волію побачити забезпечення власних грошових інтересів у вигляді 70 млн євро відступних за Шкрініара.

У той самий час Інтер уже запропонував Мілану продовження контракту до 20206 року.

За останній рік словак відіграв у 48 матчах, забивши при цьому чотири голи.