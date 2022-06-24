Франция

Ботафого звернув увагу на іспанського футболіста.

Влітку 2022 року екс-гравець збірної Іспанії Сеск Фабрегас залишив французьке Монако вільним агентом.

Але довго без клубу він, ймовірно, не залишиться. У послугах вікового хавбека зацікавлений бразильський Ботафого.

Клуб, головним тренером якого є колишній тренер Шахтаря Луіш Каштру, веде перемовини з 35-річним Сеском.

Ботафого успішно провів минулий сезон та заробив право виступати у вищому дивізіоні країни — Серії А.

Щодо Фабрегаса, то у сезоні-2021/22 він зіграв лише п'ять поєдинків, у яких не відзначався гольовими діями.