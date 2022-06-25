Франция

Вінгер Шахтаря близький до повноцінного трансферу в стан "ткачів".

Вінгер донецького Шахтаря Тете, який наразі на правах оренди виступає у Ліоні, може підписати повноцінний контракт із французами.

"Ткачі" не збираються чекати рік, як того дозволяють нові правила ФІФА стосовно футболістів з України та РФ, а можуть вже зараз викупити футболіста, повідомляє Maxifoot із посиланням на Lequipe.

Із самим Тете вже йдуть переговори щодо п'ятирічного контракту, а Шахтар може піти на уступки та не будуть запрошувати за свого гравця 20 млн євро.

У складі Ліону бразилець зіграв 9 матчів в рамках Ліги 1, в яких забив два голи та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялось, що в послугах Тете був зацікавлений Вест Гем.