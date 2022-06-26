23-річний француз незабаром стане вільним агентом.
Дан-Аксель Загаду, Getty Images
26 червня 2022, 13:44
Захисник дортмундської Боруссії Дан-Аксель Загаду може продовжити кар'єру на своїй батьківщині – у французькій Лізі 1. Про це повідомляє Foot Mercato.
За інформацією джерела, у послугах 23-річного француза зацікавлена Ніцца, яка має намір підписати футболіста безкоштовно, оскільки наприкінці цього місяця у нього закінчується контракт зі "джмелями".
Крім "гімнастів" на гравця претендують деякі клуби англійської Прем'єр-ліги, зокрема Манчестер Юнайтед.
Минулого сезону Загаду провів 22 поєдинки у всіх турнірах.