Германия

Швейцарець залишить німецький клуб вільним агентом.

Захисник Дан-Аксель Загаду, ймовірно, покине дортмундську Боруссію наступного літа на правах вільного агента.

Як повідомляє портал Sport1, керівництво Боруссії Д припинило перемовини з Загаду і змирилося з його бажанням змінити клуб.

Загаду приєднався до Боруссії Д влітку 2017-го з ПСЖ. Цього сезону 22-річний гравець провів 16 поєдинків у складі "жовто-чорних".

Раніше в підписанні Загаду був зацікавлений Манчестер Юнайтед.