Швейцарець залишить німецький клуб вільним агентом.
Дан-Аксель Загаду, Getty Images
02 апреля 2022, 14:40
Захисник Дан-Аксель Загаду, ймовірно, покине дортмундську Боруссію наступного літа на правах вільного агента.
Як повідомляє портал Sport1, керівництво Боруссії Д припинило перемовини з Загаду і змирилося з його бажанням змінити клуб.
Загаду приєднався до Боруссії Д влітку 2017-го з ПСЖ. Цього сезону 22-річний гравець провів 16 поєдинків у складі "жовто-чорних".
Раніше в підписанні Загаду був зацікавлений Манчестер Юнайтед.