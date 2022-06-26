Франция

Бразильський футболіст провів на полі не так багато часу, як хотіли би у клубі.

Неймар із моменту переходу до ПСЖ провів за нього на полі 7832 хвилини.

Це лише 48,6% від загальної кількості хвилин (16110), які бразильський футболіст міг відіграти за ПСЖ, повідомляє Whoscored.

При цьому, на тижні з'явилася інформація, що Неймар може піти з паризької команди, бо вважає, що його не цінують у клубі, де він хоче почуватися лідером.

Нагадаємо, що Неймар перейшов до ПСЖ із Барселони у 2017 році. У 144 матчах нападник забив 100 голів та віддав 60 результативних передач.