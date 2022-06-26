Франция

Бразильський футболіст незадоволений президентом клубу та готовий розглянути інші варіанти продовження кар'єри.

Нападник ПСЖ Неймар може залишити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, 30-річний бразилець серйозно задумався про звільнення з французького клубу через невдоволення президентом парижан Нассером Аль-Хелаїфі.

Зазначається, що футболісту не сподобалися недавні слова президента у ЗМІ, який на питання про майбутнє Неймара відповів, що чекає на більшу самовіддачу від всіх гравців, ніж минулого сезону. Неймар має намір бути лідером клубу та відчуває, що його не цінують.

Нагадаємо, Неймар виступає за ПСЖ із 2017 року. Його чинний контракт розрахований до літа 2025 року.

Минулого сезону Неймар провів 28 матчів, у яких забив 13 голів і віддав вісім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ювентус та Челсі зацікавлені в Неймарі.