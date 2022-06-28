Франция

Аргентинський фахівець хоче отримати від паризького клубу максимум.

Маурісіо Почеттіно розраховує на виплату йому та його тренерському штабу бонусу у розмірі двох мільйонів євро, крім компенсації за звільнення з клубу у розмірі 15 млн, повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, парижани готові виплатити майже всю зарплату Почеттіно за рік його контракту, що залишився, а також зарплату чотирьом його помічникам.

Тим не менш, клуб виступає проти включення бонусів, які були б отримані, якби Почеттіно та його команда залишилися у французькій команді.

Нагадаємо, що найближчим часом ПСЖ очолить Крістоф Галтьє.