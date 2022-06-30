Французький півзахисник повертається в команду, у якій розпочинав футбольний шлях.
Корентен Толіссо, Getty Images
30 червня 2022, 11:33
Свого часу мюнхенська Баварія заплатила за тодішнього півзахисника французького Ліона Корентена Толіссо 41,5 млн євро, однак п’ятирічні виступи виконавця в Німеччині навряд чи залишили за собою одностайно приємні спогади.
Після завершення цього сезону вже 27-річний гравець центральної ланки залишив розташування "Червоної машини".
Проте поза межами футбольного поля, судячи з усього, Толіссо буде залишатися не так уже й довго.
Той самий Ліон уже встиг виказати бажання повернути свого вихованця додому, як раніше зробив із колишнім нападником лондонського Арсеналу Александером Ляказеттом.
До речі, саме екс-"канонір" і був вирішальним важелем тиску на колишнього виконавця Баварії.
Як повідомляє французька преса, сьогодні, 30 червня, відбудеться медогляд для Толіссо, який передуватиме підписанню контракту.
У цьому сезоні Корентен відіграв 21 матч, по три рази забивавши голи та віддававши гольові передачі.