Франция

Французький півзахисник повертається в команду, у якій розпочинав футбольний шлях.

Свого часу мюнхенська Баварія заплатила за тодішнього півзахисника французького Ліона Корентена Толіссо 41,5 млн євро, однак п’ятирічні виступи виконавця в Німеччині навряд чи залишили за собою одностайно приємні спогади.

Після завершення цього сезону вже 27-річний гравець центральної ланки залишив розташування "Червоної машини".

Проте поза межами футбольного поля, судячи з усього, Толіссо буде залишатися не так уже й довго.

Той самий Ліон уже встиг виказати бажання повернути свого вихованця додому, як раніше зробив із колишнім нападником лондонського Арсеналу Александером Ляказеттом.

До речі, саме екс-"канонір" і був вирішальним важелем тиску на колишнього виконавця Баварії.

Як повідомляє французька преса, сьогодні, 30 червня, відбудеться медогляд для Толіссо, який передуватиме підписанню контракту.

У цьому сезоні Корентен відіграв 21 матч, по три рази забивавши голи та віддававши гольові передачі.