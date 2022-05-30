Толіссо покидає Баварію

Хавбек Корентен Толіссо покидає стан чемпіонів Німеччини.
Корентен Толіссо, сайт баварії
30 травня 2022, 15:49
Про відхід Толіссо з Баварії повідомляє офіційний сайт німецького клубу. Причина проста — у гравця закінчується контракт і сторони не продовжували співпрацю.
Таким образом, 27-річний француз найближчим часом набуде статусу вільного агента.
Клуб подякував гравцю за професіоналізм та побажав удачі в майбутньому.
Толіссо провів у Баварії п'ять років і завоював із клубом 14 трофеїв.
У поточному сезоні Толіссо провів за Баварію 22 матчі, в яких забив 3 голи і віддав 3 асисти.