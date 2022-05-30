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  • Германия

    30 травня 2022, 15:49

    Толіссо покидає Баварію

    Хавбек Корентен Толіссо покидає стан чемпіонів Німеччини.

    Корентен Толіссо, сайт баварії
    Корентен Толіссо, сайт баварії 30 травня 2022, 15:49

    Про відхід Толіссо з Баварії повідомляє офіційний сайт німецького клубу. Причина проста — у гравця закінчується контракт і сторони не продовжували співпрацю.

    Таким образом, 27-річний француз найближчим часом набуде статусу вільного агента.

    Клуб подякував гравцю за професіоналізм та побажав удачі в майбутньому.

    Толіссо провів у Баварії п'ять років і завоював із клубом 14 трофеїв.

    У поточному сезоні Толіссо провів за Баварію 22 матчі, в яких забив 3 голи і віддав 3 асисти.

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