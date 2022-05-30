Толіссо покидає Баварію

Германия

Хавбек Корентен Толіссо покидає стан чемпіонів Німеччини.

Про відхід Толіссо з Баварії повідомляє офіційний сайт німецького клубу. Причина проста — у гравця закінчується контракт і сторони не продовжували співпрацю.

Таким образом, 27-річний француз найближчим часом набуде статусу вільного агента.

Клуб подякував гравцю за професіоналізм та побажав удачі в майбутньому.

Толіссо провів у Баварії п'ять років і завоював із клубом 14 трофеїв.