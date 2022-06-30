Франция

Близький до завершення ще один перехід до парижан із Португалії.

Французький Парі Сен-Жермен уже давно визначив португальський ринок як один із головних напрямків скаутської діяльності, тож не дивно, що останніми днями в розташуванні "червоно-синіх" постійно чутно розмови щодо майбутнього підписання півзахисника Порту Вітора Макадо Феррейри, більш відомого як Вітінья.

22-річний виконавець у своїй нетривалій кар’єрі вже мав досвід виступів закордоном — у англійському Вулвергемптоні, де грав на правах оренди в сезоні-2020/21.

Уже після цього футболіст повернувся на батьківщину, де за останній сезон зіграв 47 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.

ПСЖ довго проводив спостереження за цим виконавцем, а під час поточної трансферної кампанії вирішив зробити крок на зустріч трансферу, запропонувавши "драконам" 40 млн євро.

Наразі Вітінья перебуває в столиці Франції, де в нього запланований медогляд перед офіційним підписанням документів.