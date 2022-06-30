Франция

Аргентинський тренер залишився без роботи.

Парі Сен-Жермен ухвалив рішення про звільнення Маурісіо Почеттіно, повідомляє авторитетне видання L`Equipe.

Стверджується, що після двох тижнів переговорного процесу сторони нарешті змогли домовитись про суму компенсації.

Аргентинський тренер та штаб отримають 10 мільйонів євро за достроковий розрив контракту. Угода закінчувалася влітку 2023 року.

Нагадаємо, що раніше Парі Сен-Жермен зголосився виплатити Ніцці компенсацію за Крістофа Галтьє.