Франция

Проте Сассуоло хоче ще більше грошей.

Італійський нападник Сассуоло Джанлука Скамакка провів видатний сезон, забивши 16 голів та віддавши один гольовий пас у 38 матчах, після чого одразу потрапив до поля зору представників інших європейських топ-чемпіонатів.

Зокрема, туринський Ювентус, Мілан, Інтер, а також лондонський Арсенал активно цікавились можливістю придбати цього гравця, проте найближче до цього трансферу просунувся французький Парі Сен-Жермен.

Як повідомляє італійська преса, "червоно-сині" зробили першу пропозицію в розмірі 35 млн євро, проте Сассуоло одразу її відхилив, указавши на 50 млн євро, як найнижчий поріг для перемовин.

Свої наміри "нероверді" додатково підтвердили за допомоги укладання нового контракту з футболістом наприкінці сезону, тож ПСЖ не мав іншого виходу, окрім як підвищувати власну пропозицію.

40 млн євро + бонуси — саме так наразі виглядає варіант, який влаштовує французький колектив.

Варто відзначити, що в своєму 23-річному віці Скамакка вже встиг пограти в молодіжних складах Лаціо та Роми, нідерландського ПСВ та Сассуоло, а на дорослому рівні подорожував по орендах у Кремонезе, нідерландському Зволле, Асколі та Дженоа.