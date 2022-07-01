Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, 23-річний французький опорник Маттео Гендузі буде підписаний Марселем. Нагадаємо, невдовзі "провансальці" мають призначити нового тренера замість Хорхе Сампаолі.  

У минулому сезоні гравець виступав на Батьківщині на правах оренди. 

Зазначимо, що Марсель виявляє інтерес до колумбійського одноклуника Руслана Маліновського — Луіса Муріеля.

 