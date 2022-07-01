До того футболіст грав за провансальців на правах оренди.
Маттео Гендузі, Getty Images
01 липня 2022, 17:42
Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, 23-річний французький опорник Маттео Гендузі буде підписаний Марселем. Нагадаємо, невдовзі "провансальці" мають призначити нового тренера замість Хорхе Сампаолі.
У минулому сезоні гравець виступав на Батьківщині на правах оренди.
Зазначимо, що Марсель виявляє інтерес до колумбійського одноклуника Руслана Маліновського — Луіса Муріеля.