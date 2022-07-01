Франция

"Провансальці" призначать нового наставника.

Як повідомляє авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо, ексцентричний аргентинський спеціаліст Хорхе Сампаолі залишить Марсель. Незабаром про це буде повідомлено офіційно.

Які кандидатури розглядають французи на заміну 62-річного тренеру, наразі не повідомляється. Сампаолі працював із марсельцями з лютого 2021-го року. У розіграші-2020/2021 команда фінішувала п'ятою, а у сезону-2021/2022 — другою, на 15 пунктів поступившись ПСЖ.

Нагадаємо, що Марсель — серед претендентів на таланта Динамо Самба Діалло.