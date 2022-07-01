"Провансальці" призначать нового наставника.
Хорхе Сампаолі, Getty Images
01 липня 2022, 15:52
Як повідомляє авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо, ексцентричний аргентинський спеціаліст Хорхе Сампаолі залишить Марсель. Незабаром про це буде повідомлено офіційно.
Які кандидатури розглядають французи на заміну 62-річного тренеру, наразі не повідомляється. Сампаолі працював із марсельцями з лютого 2021-го року. У розіграші-2020/2021 команда фінішувала п'ятою, а у сезону-2021/2022 — другою, на 15 пунктів поступившись ПСЖ.
Нагадаємо, що Марсель — серед претендентів на таланта Динамо Самба Діалло.