Италия

31-річний футболіст зацікавив як мінімум два клуби.

Луїс Муріель цього літа може залишити Аталанту, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, Інтер та Марсель хочуть придбати 31-річного футболіста. Аталанта не має бажання розлучатися зі своїм футболістом, але може погодитися за 15 мільйонів євро.

Контракт Муріеля з Аталантою розрахований до літа 2023 року.

У сезоні-2021/22 Муріель провів 39 ігор: на його рахунку 14 голів та 10 результативних передач.