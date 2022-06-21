31-річний футболіст зацікавив як мінімум два клуби.
ЛУЇC МУРІЕЛЬ, GETTY IMAGES
21 червня 2022, 12:59
Луїс Муріель цього літа може залишити Аталанту, повідомляє журналіст Екрем Конур.
За його інформацією, Інтер та Марсель хочуть придбати 31-річного футболіста. Аталанта не має бажання розлучатися зі своїм футболістом, але може погодитися за 15 мільйонів євро.
Контракт Муріеля з Аталантою розрахований до літа 2023 року.
У сезоні-2021/22 Муріель провів 39 ігор: на його рахунку 14 голів та 10 результативних передач.