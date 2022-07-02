Франция

Клуб очолить хорватський наставник.

Напередодні французький Марсель оголосив про відхід головного тренер Хорхе Сампаолі.

Клуб разом з 62-річним аргентинцем виборов путівку у ЛЧ, зайнявши друге місце. Але, за чутками, Сампаолі не домовився із керівництвом про трансфери в літнє міжсезоння.

Як повідомляє Фабріціо Романо, Марсель вже визначився із заміною. Їм має стати Ігор Тудор.

Молодий хорватський фахівець влітку залишив посаду головного тренера Верони. Наразі перемовини між ним та клубом з Франції тривають.

Під його керівництвом Верона провела непоганий сезон, посівши 9 сходинку. Також Тудор має досвід роботи у Ювентусі, Хайдуку, клубах з Туреччини та інших.