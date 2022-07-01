Испания

Досвідчений уругвайський нападник не проти перебратися до іспанської Ла Ліги.

Після призначення на посаду головного тренера Валенсії Дженнаро Гаттузо розглядає різні варіанти посилення своєї новоспеченої команди на трансферному ринку.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, італійський фахівець визначив як ключову ціль на позицію центрфорварда уругвайця Едінсона Кавані, у якого цього літа закінчився контракт з Манчестер Юнайтед.

Валенсія зацікавлена ​​в тому, щоб отримати 35-річного нападника на правах вільного агента цього літа. Сам футболіст також не проти переїхати до чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, раніше з'являлася про те, що Едінсон Кавані може приєднатися до іншого іспанського клубу, Райо Вальєкано, за який виступає Радамель Фалькао.