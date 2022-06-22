Испания

Фовард запропонував свої послуги іспанському клубу.

Колишній форвард Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Наполі та Палермо Едінсон Кавані може продовжити кар'єру в Іспанії.

Представники футболіста запропонували послуги уругвайця Райо Вальєкано, повідомляє Marca.

Тим не менш, проблемою може стати заробітня плата Кавані, адже виконавець хоче отримувати чотири мільйони євро за сезон.

Минулого розіграшу Кавані зіграв у 20 матчах за Манчестер Юнайтед, в яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що досвідчений уругваєць веде переговори одразу з чотирма іспанськими клубами.