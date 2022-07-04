Франция

Парижани вже погодили контракт із центрбеком Інтера.

Центральний захисник міланського Інтера Мілан Шкрініар цього літа може перебратися до Франції та приєднатися до Парі Сен-Жермен.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, паризький гранд уже погодив умови особистого контракту з 24-річним словаком до 2027 року, погодившись платити йому 7,5 мільйонів євро за сезон плюс різні бонуси.

Однак ПСЖ ще має домовитися з Інтером щодо суми трансферу. За інформацією джерела, чинний чемпіон Франції готовий збільшити свою пропозицію до 65 мільйонів євро та закрити угоду.

Минулого сезону Шкрініар провів за Інтер 48 матчів, забив чотири голи та заробив п'ять попереджень.