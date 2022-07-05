Франция

Аргентинський фахівець більше не тренуватиме французьку команду.

Маурісіо Почеттіно офіційно залишив ПСЖ, повідомив офіційний сайт столичної команди.

Разом із 50-річним наставником клуб також залишили його помічники.

Почеттіно провів на посаді головного тренера ПСЖ 84 матчі: 55 перемог, 15 нічиїх та 14 поразок.

"Клуб дякує Маурісіо Почеттіно та його помічникам за їхню роботу і бажає їм всього найкращого в майбутньому", — говориться в заяві на офіційному сайті.

Нагадаємо, що за звільнення Почеттіно та його помічники отримають близько 10 мільйонів євро.