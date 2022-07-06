Франция

Матіс Тел може приєднатися до чинного чемпіона Німеччини.

Баварія розглядає на трансферному ринку варіанти на перспективу і звернула увагу на юного вінгера Матіса Тіла, права на якого належать Ренну.

Як повідомляє журналіст Крістіан Фальк, мюнхенський гранд уже робив пропозицію щодо 17-річного гравця юнацької збірної Франції, запропонувавши 7 мільйонів євро плюс 10 мільйонів євро у якості бонусів, але вона була відхилена.

Проте, за інформацією джерела, інтерес Баварії до Тіла не охолодів, тому "червоні" готують Ренну нову покращену пропозицію.

Всього у Матіаса Тіла 79 зіграних хвилин у десяти матчах за першу команду Ренна. Щодо збірної Франції U-18, то у її складі вінгер забив п'ять голів у шести матчах.