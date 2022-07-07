Французи допоможуть українським містам та селам.
фанати лілля, getty images
07 липня 2022, 12:10
Світова спільнота продовжує допомагати Україні та регіонам в боротьбі із наслідками вторгнення російсько-фашистських окупантів на нашу землю.
Так, французький Лілль зібрав гуманітарний вантаж разом зі своїми вболівальниками та пернсоналом клубу, й визначив його доправити Харківській області.
Відзначається, що всього вдасться допомогти більше ніж 25 000 людей.
Харківська область — один з найбільш постраждалих регіонів України, який досі піддається ракетним обстрілам з боку сусіда-нациста.
Раніше Блекберн Роверс організував розвіз допомоги українцям по всій Європі.