Франция

Французи допоможуть українським містам та селам.

Світова спільнота продовжує допомагати Україні та регіонам в боротьбі із наслідками вторгнення російсько-фашистських окупантів на нашу землю.

Так, французький Лілль зібрав гуманітарний вантаж разом зі своїми вболівальниками та пернсоналом клубу, й визначив його доправити Харківській області.

Відзначається, що всього вдасться допомогти більше ніж 25 000 людей.

🇺🇦 L’ensemble du fret humanitaire collecté par les supporters, partenaires et salariés du LOSC a rallié la région de Kharkiv, venant ainsi en aide directe à près de 25 000 personnes. — LOSC (@losclive) July 7, 2022

Харківська область — один з найбільш постраждалих регіонів України, який досі піддається ракетним обстрілам з боку сусіда-нациста.

Раніше Блекберн Роверс організував розвіз допомоги українцям по всій Європі.