Франция

Перемовини між клубами ускладнюються через фінансові запити італійців.

Італійський нападник Сассуоло Джанлука Скамакка — одне зі свіжих гучних імен на трансферному ринку під час поточної літньої кампанії, за право підписати якого вже в 23-річному віці полюють європейські футбольні гранди.

ЗМІ вже неодноразово пов’язували вихованця римської школи футболу зі французьким Парі Сен-Жермен, проте, незважаючи на позитивну динаміку перемовин між клубами, зійтись у питанні вартості футболіста вони все ще не можуть.

Поточна пропозиція чемпіонів Франції складає 35 млн євро, у той час як "нероверді" вперто наполягають на значно більшій сумі — 50 млн євро.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, "червоно-сині" обрали вичікувальну тактику, що в ситуації зі строками чинного до 2026 контракту гравця викликає певні запитання.

Найближчими днями очікується ще одна зустріч між сторонами.

У цьому сезоні Скамакка забив 16 голів та віддав один гольовий пас у 38 матчах.