Франция

30-річний футболіст хоче залишитись у складі французької команди.

Анді Делор хоче залишитися у Ніцці, повідомляє N-M.

За інформацією джерела, алжирський виконавець виключає свій відхід із нинішньої команди цього літа.

Крім того, з'явилися чутки, що Ніцца може підписати Едінсона Кавані. Делор зазначив, що був би тільки радий такому сильному одноклубнику.

Минулого сезону Делор провів 40 матчів за Ніццу у всіх турнірах: на його рахунку 20 голів та 5 результативних передач.