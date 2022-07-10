Франция

Хавбек Ніцци зацікавив особисто Галтьє.

Після призначення Крістофа Галтьє Парі Сен-Жермен активізувався на трансферному ринку, шикуючи підсилення для нового тренера.

Так, французький чемпіон зацікавився в послугах Хефрена Тюрама, повідомляє Lequipe. Директор ПСЖ Луіс Кампос хоче дещо змінити стратегію клубу за рахунок підписання молодих футболістів.

В свою чергу, Тюрамом зацікавився сам Крістоф Галтьє. Що стосується хавбека, то він готовий до нового виклику в своїй кар'єрі.

Минулого сезону 21-річний хавбек зіграв за Ніццу 41 матч, в яких забив чотири голи та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ веде переговори із агентом Роналду.