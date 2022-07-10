Англия

Зірковий португалець може з'єднатися з Ліонелем Мессі.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може продовжити кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє журналіст Педру Алмейда у своєму твіттері.

За інформацією джерела, радник парижан Луїш Кампуш вже зв'язувався з агентом 37-річного португальця Жорже Мендешем.

Зазначимо, що Роналду не вирушив із "червоними дияволами" у турне Таїландом. Його контракт розрахований до літа 2023 року.

Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.