Франция

За свого футболіста "криваво-золоті" хочуть отримати 15 мільйонів євро.

Марсель зробив пропозицію Лансу щодо Жонатана Клауса, повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, пропозиція клубу з однойменного міста не влаштувала керівництво "криваво-золотих".

Ланс хоче виручити за гравця збірної Франції 15 мільйонів євро. При цьому, така сума може бути завищеною, адже футболісту 29 років, а його контракт спливає через один сезон.

Нагадаємо, що інтерес до Клауса також виявляють Челсі та Атлетіко Мадрид.