Франция

Гвінеєць вдало проявив себе на рівні Ліги 1.

Минулорічна кампанія в рамках французької Ліги 1 стала для Клермона по-справжньому проривною, бо команда вперше за багато років дісталась "елітної" першості, але зрештою посіла лише 17 місце, у безпосередній близькості до зони вильоту.

Незважаючи на це, скромний колектив зумів зберегти у власному складі нападника Мохамеда Байо, який на тлі зміни дивізіонів не зменшив рівня власної результативності.

14 забитих м’ячів та п’ять гольових передач — половина голів Клермона за сезон стала можливою завдяки участі 24-річного гвінейця, який за рік до того в Лізі 2 оформив 21 гол та сім гольових передач у 37 матчах.

Зрештою, зацікавленість більш іменитих клубів до цього виконавця була лише питанням часу.

Лілль став першим, хто зробив конкретний крок на шляху до придбання Байо, тому найближчим часом футболіст буде проходити медогляд саме перед підписанням контракту з "догами".

14 млн євро — саме стільки зголосивсь заплатити колишній чемпіон Франції за забивного нападника, обійшовши таким чином англійські клуби та берлінську Герту.